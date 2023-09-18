За демонстрацию гениталий детям Верховный суд РТ отправил челнинца в колонию на 8 лет

Верховный суд Казани вынес приговор по делу Владимира Завьялова. Мужчину признали виновным по нескольким эпизодам по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

«Приговором Верховного суда РТ житель Набережных Челнов признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься педагогическо-воспитательной и тренерской работой с лицами не достигшими 18-летнего возраста сроком на 10 лет», – сообщила старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Аида Шайдуллина.

Также у Завьялова конфисковали автомобиль, на котором он, по версии следствия, передвигался и совершал преступления.

«Судом установлено, что с 25 по 29 апреля и 13 мая 2022 года, находясь между Гимназией №58 и детским садом "Жар-птица" в Набережных Челнах, сидя в машине, Завьялов открывал дверь и оголял половой орган, демонстрируя его 4-м несовершеннолетним потерпевшим 2013 года рождения», – дополнила прокурор.

В прениях государственный обвинитель просила для него наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и просила на 18 лет запретить педагогическую и тренерскую деятельность.