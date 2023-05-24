За дачу взятки казанский автосервис заплатил штраф в полмиллиона рублей

В Татарстане по инициативе прокуратуры оштрафовали организацию, занимающуюся техобслуживанием и ремонтом машин, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе прокурорской проверки выяснилось, что гендиректор ООО передала руководителю одного из отделов госпредприятия 400 тысяч рублей взятки за то, чтобы он посодействовал в подписании актов выполненных работ по ремонту авто. Фактически же эти работы не проводились.

По итогам проверки в отношении юрлица возбудили административное дело. Решением суда предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей в доход государства.