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За дачу взятки казанский автосервис заплатил штраф в полмиллиона рублей
В Татарстане по инициативе прокуратуры оштрафовали организацию, занимающуюся техобслуживанием и ремонтом машин, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе прокурорской проверки выяснилось, что гендиректор ООО передала руководителю одного из отделов госпредприятия 400 тысяч рублей взятки за то, чтобы он посодействовал в подписании актов выполненных работ по ремонту авто. Фактически же эти работы не проводились.
По итогам проверки в отношении юрлица возбудили административное дело. Решением суда предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей в доход государства.
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