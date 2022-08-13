«За что бы ни взялись татарстанцы, они все могут»: в Болгаре оживили Черную Палату

Уникальное для Татарстана событие - показы оперы в формате open-air происходит в эти дни в Болгарском музее-заповеднике. Корреспондент «Татар-информа» рассказывает о без преувеличения невероятном зрелище, которое ему удалось увидеть накануне в Болгаре.

Фото: © Салават Камалединов / «Татар-информ»

Вчера Болгарский музей-заповедник превратился в оперную площадку – здесь реализована уникальная постановка произведения «Кара Пулат». Гости Болгара в качестве сцены могли наблюдать подиум вдоль уникального памятника золотоордынского зодчества XIV века, вместо экрана - здание витиеватой формы, вместо зрительского зала - тюки из сена. Подобное событие в республике проходит впервые. Оценить историческое событие собрались более полутора тысяч человек со всего Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Идея перенести работу Эльмира Низамова на либретто Рената Хариса «Кара Пулат» под «открытое небо» принадлежит Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. Он хотел, чтобы настоящая Черная Палата стала декорацией для оперы-легенды о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Красавицы, в числе которых дочь булгарского хана, были захвачены при взятии Великого Болгара.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодаря поддержке фонда «Возрождение», Министерству культуры РТ и команде из более 100 человек удалось воплотить эту идею в жизнь на высочайшем уровне. Первый Президент республики не мог пропустить это событие, под руководством которого оно свершилось, и лично поприветствовал собравшихся.

Перед началом показа, он напомнил, каких результатов на этой земле добился татарстанский народ за короткий срок. «Мне кажется, мы ещё сами до конца не осознаём, что мы здесь натворили за эти годы. За короткий период времени мы увековечили Болгар. И в этом году отмечаем 1100-летие принятия ислама - событие эпохальное. Спокойно, без каких либо противоречий. Вот чего достигает республика, работая от всей души», - сказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минтимер Шаймиев уверен - за что бы ни взялись татарстанцы, они все могут. «Через ЮНЕСКО, нам удалось доказать всему миру, что на этой земле был создан Болгар. Это признали более тысячи экспертов с мировым именем», - подчеркнул он.



Саму же оперу «Кара Пулат» Минтимер Шаймиев поручил ставить в новых для неё декорациях на регулярной основе. Он уверен - опера «Кара Пулат» достойна стать достоянием республики и транслировать ее историю и культуру на мировом уровне. Ведь первые исполнители главных партий - Рузиль Гатин (Турыбатыр) и его супруга Гульнора Гатина (Наргиза) - вскоре стали признанными музыкальным миром солистами, и теперь - желанные гости ведущих мировых сцен.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Теперь же на сцене новое поколение восходящих звёзд республики. Обреченных влюблённых сыграли заслуженная артистка РТ Илюса Хузина и Ильгиз Мухутдинов. Из главных героев с постановки 15-го года остались Артур Исламов (Карабатыр) и Денис Хан-Баба (Мамат, приближенный Карабатыра).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Накануне переписывался с Рузилем - он пожелал нам всем удачи. Он, Артур Исламов и Филюс Кагиров - те люди, на которых мы равняемся. Ведь в 15-м году я сам играл в этой опере только воина Тамерлана, и очень рад, что Эльмир Низамов доверил мне главную партию. Со сложностями выступать на открытой сцене мы столкнулись разве что в плане техническом. Только на выставление звука мы потратили один день. Для нас же, вокалистов, выступать на фоне исторических декораций, на родине наших предков большая честь. Дух захватывает, когда стоишь на этой сцене и видишь глаза зрителей, которые ждут от тебя чего-то. Этого импульса достаточно, чтобы петь и играть не жалея сил, отдавая всего себя», - рассказал Ильгиз Мухутдинов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И хотя сюжет творится людьми, организаторы проекта настаивают - большая роль здесь отдана самой Чёрной Палате, которая стала главным метафорическим героем. Именно на ее стенах при помощи эффекта современной световой визуализации (3D-maping) отражаются сюжетные коллизии спектакля и внутренние переживания героев. На ее стенах то «оживали» воины враждующей стороны, то разгоралось пламя битвы, а иной раз через образы птиц отражалась метущая душа главной героини Наргизы. Сама Палата становится то домом прекрасной ханской дочери, то ее смертным одром.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для спектакля были созданы 25 видеороликов. Интересно, как на здание, имеющее кубическое основание, переходящее в восьмигранник, и сверху завершающееся куполом, с двух сторон удалось наложить 3D-картинку.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Над видеоконтентом работала команда из 20 человек из Казани, Москвы, Челябинска, Уфы и других городов. На работу ушёл не один день, но результатом можно гордиться. Непростая архитектура добавляет свои сложности, но тем интереснее было обыгрывать рельеф», - поделился участник студии Abau, медиахудожник Дамир Аллямов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исторические декорации, современные технологии и музыкальное полотно, в котором сплелись традиции национальной оперы и современные музыкальные искания, в совокупности производят мощнейший эффект. После каждого номера зрители не скупились на аплодисменты, одаривая ими всю команду проекта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Оглянитесь, как здесь атмосферно! Я очень люблю и оперу, и балет, но под полной луной на свежем воздухе это производит колоссальный эффект на зрителя. Не знаю, как другим, но мне здесь комфортно. Даже сенные тюки добавляют антуражности», - поделилась впечатлениями пенсионерка Галина Хилина из Альметьевска.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пожалуй, для музыкального руководителя проекта - Ильяса Камала - аплодисменты стали чем-то особенным. По его словам, музыкантам пришлось работать в спартанских условиях.

Фото: © Салават Камалединов / «Татар-информ»

«На открытой площадке играть сложно, так как за время выступления происходят перепады температур, инструменты очень страдают. Несколько пострадали замёрзшие и покусанные комарами музыканты. Было непросто, но мы все радели одной идеей и не жалели сил ради искусства. Надеюсь, что у нас все получилось», - несколько устало, но не без чувства гордости говорит дирижер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свидетелем амбициозного проекта стал директор Большого театра Владимир Урин, который вместе с супругой Ириной Черномуровой проводит отпуск в Болгаре.

«Ставить оперу под открытым небом - очень непростая задача. На мой взгляд, решить ее удалось, спектакль выполнен замечательно. Я получил колоссальное удовольствие. Уверен, республика гордится, что у неё есть такой перспективный композитор», - поделился впечатлениями он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Владимир Урин находиться здесь уже 12-й день, и за время пребывания успел погрузиться в историю великого города. «Мне кажется, что в этих локациях нужно делать музыкально-театральный фестиваль. Он бы имел успех», - уверен он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Его супруга - начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого - добавила: «Я бы поставила здесь оперу «Юдифь» Александра Серова», на что одобрительно покивал и сам Урин.

На вопрос корреспондента: «Ждать ли Болгарам Большой театр в случае реализации фестиваля?», Владимир Урин ответил, что сейчас таких громких заявлений делать бы не стал, однако обещал подумать.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оценить легенду в исторических декорациях, но в современном осмыслении можно будет также сегодня. Показ состоится в 20.00.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»