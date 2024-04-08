За четыре ярмарочных дня татарстанцы купили сельхозпродукцию на 276 млн рублей

За четыре ярмарочных дня в Татарстане фермеры продали сельскохозяйственную продукцию на 276,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам четырех ярмарочных недель реализовали 418,2 тонны овощей, в том числе 225,5 тонны картофеля, а также 72 тонны разливного молока, 168 тонн сахара, 873,7 тыс. штук куриных яиц, 347,7 тонны мяса, включая 179,5 тонны говядины», – отметили в министерстве.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 16 марта. Они проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска и с различной периодичностью в районах республики.

В проведении сельхозярмарок принимают участие 33 района, задействовано более 3,1 тыс. единиц транспорта.

Работа сельскохозяйственных ярмарок продлится до 28 апреля.