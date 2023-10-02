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За четыре ярмарочных дня аграрии Татарстана продали сельхозпродукцию на 312,2 млн рублей
За четыре ярмарочных дня аграрии Татарстана реализовали сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 312,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
По итогам четырех ярмарок фермеры продали 3169,1 тонны овощей, 2221,5 тонны картофеля, 57 тонн сахара, 239,9 тонны мяса и 61,3 тонны молока.
Сельскохозяйственные ярмарки начали работу в Татарстане 9 сентября. Они проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух – в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, на трех – в Нижнекамске. Кроме того, с различной периодичностью ярмарки открываются в 26 муниципальных районах.
Проведение ярмарок запланировано до 23 декабря.
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