За четыре ярмарки в Татарстане реализовано сельхозпродукции на 262,5 млн рублей

За четыре ярмарочных дня в Татарстане фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на 262,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам четырех ярмарок на торговые площадки было завезено 407,4 тонны овощей, в том числе 227,5 тонны картофеля, а также 75,5 тонны разливного молока, 120,3 тонны сахара, 673,3 тыс. штук куриных яиц, 321,8 тонны мяса, включая 165,3 тонны говядины», – отметили в министерстве.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу в Татарстане 15 марта. Они проходят каждую субботу на 12 площадках Казани. Кроме того, по две площадки задействованы в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе, одна – в Камских Полянах Нижнекамского района.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», уточнили в ведомстве.