За четыре месяца татарстанцы оформили 17 тыс. ипотек на 51 млрд рублей

Жители Татарстана за первые четыре месяца этого года оформили примерно 16,7 тыс. ипотек на общую сумму в 51 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«За январь — апрель текущего года жители республики взяли около 16,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 51 млрд рублей. Объем выданных ипотечных средств практически соответствует показателю за аналогичный период 2021 года. Поддержку рынку ипотечного кредитования оказали государственные программы, позволяющие приобрести жилье под низкий процент», — управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ Марат Шарифуллин.

Таким образом, совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов татарстанцев, на 1 мая 2022 года составил 374,1 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в начале 2022-го.

Стоит отметить, что доля просроченной задолженности на 1 мая 2022 года в республике составила 0,3% от общего объема ипотечного портфеля, что на 0,2% меньше, чем в среднем по России.