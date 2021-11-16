За четыре месяца казанцы оставили более 2,3 тыс. заявок на отлов бездомных собак

За четыре месяца казанцы оставили более 2,3 тыс. заявок на единый телефон по отлову бездомных собак. Всего с июля специалисты отловили свыше 1,8 тыс. животных, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Больше всего обращений поступило из Советского, Приволжского и Кировского районов. Всех отловленных собак специалисты вакцинируют, проводят дегельминтизацию, стерилизуют, после чего выпускают на прежнее место обитания.

Заявку можно оставить по номеру +7(843)222-04-44 в любое время. Горячая линия работает круглосуточно, без выходных. Звонки принимает робот, который после звукового сигнала попросит представится и подробно описать, где было замечено животное без хозяина. Все полученные сообщения поступают в Комитет ЖКХ, а затем направляются в специализированную организацию.