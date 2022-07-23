За четыре года татарстанские лесничества получили по нацпроекту 109 новых единиц техники
За четыре года реализации национального проекта «Экология» парк техники подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства Татарстана пополнился на 109 единиц техники и 879 единиц оборудования. Об этом рассказали в республиканском ведомстве.
«Это позволило повысить эффективность работ по лесовосстановлению и охране лесов от пожаров, а также создать две дополнительные лесопожарные станции II типа на базе Нурлатского и Нижнекамского лесхозов», — рассказал замминистра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров.
Среди закупленной техники — пожарные автоцистерны АЦ-3,0-40 (ГАЗ-33086), бульдозеры ВТГ-100, универсальные и малые лесопожарные комплексы, вахтовые автомобили УАЗ-2206, тракторы, квадроциклы и пр.
Всего для реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» из федерального бюджета было выделено 264,5 млн рублей. На 2023 и 2024 годы запланировано направить на оснащение учреждений еще 60,8 млн рублей. Согласно предварительной информации, на эти средства приобретут тракторы, грузовые автомобили, моторные лодки, прицепные пожарные модули и др.
Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.