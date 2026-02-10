За четыре года Татарстан собрал более 550 тонн электроники для утилизации

Благодаря активности татарстанцев за прошлый год в Татарстане удалось собрать и вывезти 185 тонн старого электрического оборудования. Это результат работы 314 организаций из 32 районов республики. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Особый вклад в программу внесли учащиеся школы №5 Бугульмы. Ребята вместе с родителями и учителями отправили на утилизацию 750 кг электроники», – отметили в пресс-службе.

В этом году татарстанцы продолжают сбор старого электроборудования. В январе участниками программы стали 14 бюджетных организаций из Казани, Атнинского и Высокогорского районов. Они отправили на утилизацию 8,5 тонн электрического оборудования.

Программа «Школа утилизации: электроника» запущена в Татарстане с 2022 года. За четыре года в республике собранно более 550 тонн электроники.

Программа работает благодаря соглашению между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования. Она способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие» в части экологического воспитания и развития бережного отношения людей к окружающей среде.

Желающим подключиться к программе нужно оставить заявку на официальном сайте: заполнить форму «Регистрация участника».

На утилизацию принимаются: