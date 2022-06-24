news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
24 июня 2022  12:13
Павел Климчак

За четыре года Минюст привел к общему написанию названия 38 населенных пунктов РТ

news_top_970_100

В республике насчитывалось 38 населенных пунктов, названия которых расходились с данными Государственного каталога географических названий. Такая, на первый взгляд, незначительная проблема может обернуться для местных жителей серьезными затруднениями при регистрации по месту жительства или различных сделках с недвижимостью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

В связи с этим сотрудники Минюста вместе с представителями Росреестра провели большую работу, чтобы привести все названия к общему написанию. За последние четыре года удалось устранить все различия в наименованиях населенных пунктов.

В основном различия были в наличии или отсутствии дефиса, в каких-то местах вместо прописной буквы была строчная или наоборот и прочие несоответствия.

#минюст РТ #населенные пункты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100