За четыре года Минюст привел к общему написанию названия 38 населенных пунктов РТ

В республике насчитывалось 38 населенных пунктов, названия которых расходились с данными Государственного каталога географических названий. Такая, на первый взгляд, незначительная проблема может обернуться для местных жителей серьезными затруднениями при регистрации по месту жительства или различных сделках с недвижимостью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

В связи с этим сотрудники Минюста вместе с представителями Росреестра провели большую работу, чтобы привести все названия к общему написанию. За последние четыре года удалось устранить все различия в наименованиях населенных пунктов.

В основном различия были в наличии или отсутствии дефиса, в каких-то местах вместо прописной буквы была строчная или наоборот и прочие несоответствия.