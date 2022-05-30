За четыре года число детей-сирот в Татарстане сократилось до 9,7 тыс.

В Татарстане наблюдается положительная тенденция по снижению количества детей-сирот. Если в 2018 году их в республике насчитывалось 11,5 тыс., то на начало 2022-го — уже 9,7 тыс. Такие данные привела заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина сегодня во время онлайн-трансляции, организованной Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия».

«95% детей-сирот проживают в замещающих семьях, и лишь 5% — в организациях для детей-сирот. Вопрос устройства детей в семью для нас является одним из самых приоритетных. В Татарстане функционируют восемь детских домов, две школы-интерната, три центра содействия семейного устройства. На базе действующих детских домов и школ-интернатов создано семь служб сопровождения замещающих семей», — отметила она.

Согласно данным представителя Минобрнауки РТ, за 2021 год в регионе было предотвращено 36 возвратов детей из 28 замещающих семей.

«Это очень важно, поскольку вторичное сиротство наносит еще большую травму психике ребенка. В России существует проблема возврата детей, когда они достигают переходного возраста, в социальные учреждения», — подчеркнула Асадуллина.