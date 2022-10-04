За четыре года более 190 тыс. пожилых сельчан Татарстана смогли пройти медосмотры

Благодаря проекту по доставке пожилых сельчан в больницы с 2019 года медосмотры прошли более 190 тыс. татарстанцев. В этом году в больницы на осмотры были доставлены 50 тыс. человек, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Ежегодно порядка 100-120 человек незамедлительно в рамках диспансеризации направляются на операционный стол. В обычной жизни этот человек может даже не дошел бы до медиков. Это одно из наиболее эффективных мероприятий с точки зрения влияния на продолжительность и качество жизни пожилых людей, проживающих на селе», – сказала она.

Проект по доставке на диспансеризацию в медицинские организации людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, реализуется благодаря национальному проекту «Демография». Для этого в 2019 году в регионе было приобретено 43 автомобиля. В больницах люди получают весь комплекс услуг по диспансеризации. Далее решается вопрос о дополнительных исследованиях и оперативном вмешательстве.

Напомним, нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.