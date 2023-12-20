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За четыре часа в Казани поймали 44 нарушителя ПДД
Сегодня автоинспекторы провели с участковыми совместный рейд на дорогах Казани. Так, с 7 до 11 часов дня сотрудники следили за нарушителями ПДД.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в итоге было выявлено 44 нарушения. Из них 14 – управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности, 9 – поворот налево в нарушение требований дорожных знаков, 4 – управление автомобилем с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 3 протокола были составлены за управление автомобилем с техническими неисправностями.
Четыре автолюбителя нарушили правила перевозки грузов и пассажиров, еще трое проехали на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, полицейские задержали 7-х казанцев, которые переходили дорогу в неположенном месте.
В ведомстве призывают казанцев неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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