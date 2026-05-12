За брошенный с балкона окурок может грозить уголовное дело

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Россиянам может грозить административная и даже уголовная ответственность за выброшенный из окна квартиры окурок. Об этом «Абзацу» рассказал адвокат Александр Зорин.

Юрист пояснил, что прямого запрета на курение на балконе или выбрасывание окурков из окна в федеральном законодательстве нет. Однако это не освобождает граждан от ответственности за последствия таких действий.

По словам Зорина, ответственность за выброшенные окурки предусмотрена сразу несколькими федеральными законами – «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Эти нормы запрещают выбрасывать отходы вне специально предназначенных мест и требуют утилизировать их безопасным для людей способом.

Адвокат отметил, что нарушение этих требований подпадает под часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ. За выброшенный на улицу окурок гражданам может грозить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается до 5 тыс. рублей.

Зорин также предупредил, что более серьезная ответственность наступает в случае пожара, причиной которого стал окурок. Если возгорание привело к повреждению или уничтожению чужого имущества либо к причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью, применяется статья 20.4 КоАП РФ. В таком случае штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если же серьезных последствий удалось избежать, штраф за нарушение требований пожарной безопасности составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Адвокат добавил, что при тяжком вреде здоровью пострадавшего может наступить уголовная ответственность по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Если в результате пожара погиб человек, виновнику может грозить до двух лет лишения свободы.