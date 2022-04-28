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Ру Тат
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Общество
28 апреля 2022  18:42

За благоустройство парков Татарстана в 2023 году проголосовало около 120 тыс. человек

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Голосование за общественные пространства Татарстана, которые предстоит благоустроить в 2023 году, продолжается. В нем приняли участие уже около 120 тысяч жителей республики.

В выборе объектов поучаствовали уже более 20 тысяч казанцев, порядка 15 тысяч челнинцев, 8 тысяч жителей Альметьевского и 7 тысяч жителей Нижнекамского районов. Кроме того, активно голосуют татарстанцы из Ютазинского, Тетюшского и Тюлячинского районов РТ.

Голосование за парки, скверы и дворы проходит с 15 апреля по 30 мая. В этом году голосовать можно с 14 лет. Пройти опрос можно по ссылке.

В опрос включены объекты во всех районах республики, всего их 204: парки, набережные, бульвары, улицы, скверы. Также можно проголосовать за дворы, которые планируется обновить по республиканской программе «Наш двор».

Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех субъектах России.

#городская среда #парки и скверы #наш двор
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