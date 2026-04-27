За благоустройство парков и скверов в Казани уже отдали голоса 25 тыс. человек

Фото: презентация заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева

В голосовании за общественные пространства для благоустройства в Казани уже приняли участие почти 25 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Он напомнил, что онлайн-голосование стартовало 21 апреля и проходит на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Выбрать территории для благоустройства можно до 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие инициативы получат федеральное финансирование.

Всего в перечень вошли 24 общественные территории. Среди них – сквер на улице Татарстан в Вахитовском районе, территория у Московского рынка на улице Шамиля Усманова, Ноксинский лес в Советском районе, а также зона вокруг озера на улице Голубятникова в Ново-Савиновском районе.

Фото: презентация заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева

Проголосовать могут жители Татарстана старше 14 лет, имеющие аккаунт на портале «Госуслуги». В Казани таких пользователей более миллиона. В прошлом году участие в голосовании приняли около 140 тыс. горожан.

Куляжев отметил, что вовлеченность жителей напрямую влияет на возможность привлечения федеральных средств. По его словам, важно, чтобы горожане активнее участвовали в выборе территорий, поскольку это отражает реальную потребность в благоустройстве.

«Каждый отданный голос – это не просто формальность, а реальный, ощутимый вклад в улучшение нашей повседневной жизни, в создание тех пространств, где мы отдыхаем, гуляем с детьми и наслаждаемся природой. Давайте приложим все силы, чтобы наши парки и скверы стали еще уютнее, зеленее и привлекательнее», – подчеркнул заместитель руководителя исполкома.

В прошлом году победителем голосования стал сквер «Тебриз», концепция которого уже представлена на общественных обсуждениях. Бульвар по улице Серова, лидировавший в прошлые годы, находится на завершающем этапе благоустройства.