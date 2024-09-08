«За благополучную жизнь и светлое будущее»: глава Апастово проголосовал с семьей

Фото предоставлено Гюзель Хилавиевой

Глава Апастовского района Айрат Зиганшин первым пришел на выборы вместе с супругой Гульназ и старшей дочерью Самирой. Руководитель муниципалитета проголосовал на избирательном участке №879, расположенном в районном Доме культуры.

Семье Зиганшиных выдали специальные браслеты с надписью «Всей семьей на выборы».

«Пришли на выборы семьей, чтобы проголосовать за наше будущее. На сегодняшний день в районе строятся и благоустраиваются социальные, спортивные объекты. Мы работаем над созданием новых рабочих мест для молодежи. Если мы будем солидарны с руководителями, депутатами, то сможем добиться более высоких целей. Будем едины и будем вместе!» — сказал глава района.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.