Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За банковские махинации перед судом предстанет мошенник из Татарстана
Прокуратура Балтасинского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 22-летнего юноши. Его обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба.
По версии следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023 года татарстанец обманом похитил у знакомых более 1 млн рублей, представляясь сотрудником банка и обещая проценты по программе лояльности.
Полученные деньги лжебанкир присваивал, а после переставал выходить на связь. В результате жертвами мошеннической схемы стали 22 человека, которые лишились более 1,5 млн рублей.
Свою вину молодой человек признал полностью и сумел вернуть деньги 18 потерпевшим.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Балтасинский районный суд для рассмотрения по существу.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа