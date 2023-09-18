За банковские махинации перед судом предстанет мошенник из Татарстана

Прокуратура Балтасинского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 22-летнего юноши. Его обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023 года татарстанец обманом похитил у знакомых более 1 млн рублей, представляясь сотрудником банка и обещая проценты по программе лояльности.

Полученные деньги лжебанкир присваивал, а после переставал выходить на связь. В результате жертвами мошеннической схемы стали 22 человека, которые лишились более 1,5 млн рублей.

Свою вину молодой человек признал полностью и сумел вернуть деньги 18 потерпевшим.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Балтасинский районный суд для рассмотрения по существу.