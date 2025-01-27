Шейхи дают «Спартаку» 10 млн за Бабича, а Бителло застрял в Бразилии: трансферный гид РПЛ

По информации СМИ, саудовский клуб предлагает 10 миллионов евро за лидера обороны «Спартака» Срджана Бабича. В то же время не утихает трансферная сага с полузащитником «Динамо» Бителло, в борьбу за которого включился уже третий клуб. О главных трансферных слухах недели - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: spartak.com

Бабич уедет из «Спартака» в Саудовскую Аравию?

В последние дни все чаще появляется информация о том, что защитник «Спартака» Срджан Бабич интересен клубам из Азии. Поначалу различные СМИ сообщали, что сербом интересуются два клуба из ОАЭ и один из Саудовской Аравии. Тогда говорилось, что Бабич намерен остаться в Москве до лета и рассмотреть предложения по окончании сезона.

Затем инсайдер Иван Карпов сообщил, что один из саудовских клубов предложил серьезные деньги «Спартаку» за игрока – 10 миллионов евро. Также Карпов связался с агентом Срджана, Мануэлем Стояновичем. Тот ответил, что переход Бабича будет во многом зависеть от решения руководства «красно-белых».

«Саудиты очень хотят Бабича, но я не могу вдаваться в детали. Готов ли Срджан к переезду? Он хочет остаться в России, однако ему предлагают супер-контракт, и в этой ситуации многое будет зависеть от Спартака», – сказал агент.

И вот здесь уже возникает вопрос: отпустит ли «Спартак» лидера обороны? Ранее мы рассказывали о том, что Деян Станкович под конец первой части РПЛ сумел подобрать себе стопроцентный стартовый состав. Включая и оборону, где весь сезон играли разные игроки, в числе которых были Руслан Литвинов, Никита Чернов и Миенти Абена. Именно Бабич был единственным игроком обороны, который неизменно выходил в старте.

Сейчас защита «красно-белых» зацементирована Алексисом Дуарте и Срджаном Бабичем. Учитывая, как долго «Спартак» подбирал хорошую связку защитников и стабильную игру Бабича, вряд ли можно ожидать, что серб покинет Москву. Пускай за него предлагают большие деньги, но они не сумеют нивелировать потерю лидера защиты. Такой исход лишь приведет к очередным метаниям со стартовым составом красно-белых.

Фото: fcdm.ru

«Палмейрас» включился в борьбу за Бителло

История того полузащитник московского «Динамо» Бителло, который уехал в отпуск в Бразилию и не хочет возвращаться в Россию, получила продолжение. Изначально бразильца хотел купить «Ботафого». Но «бело-голубые» систематически отклоняли предложения. Затем добавились неназванные клубы из итальянской Серии А.

Дело дошло до того, что «Динамо» отправило письма клубам из Бразилии. В них «бело-голубые» сообщали, что не разрешали вести переговоры с Бителло или его агентом Портелой по возможному трансферу. Также московский клуб в этом письме критиковали действия игрока и его представителя.

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Портела затем отмечал, что готов разбираться с «Динамо» по этому вопросу.

«Мы восприняли эти сообщения с сильным удивлением. Об интересе клубов к Бителло знают обе стороны, а обмен письмами во время переговоров доказывает то, что Динамо в курсе того, что происходит вокруг Бителло. Где, что и когда делает футболист — известно и клубу и его руководству. Ни с моей стороны, ни со стороны Бителло не было никаких действий, о которых не знает клуб. Сожалею о таком отношении к нам, мы будем разбираться в надлежащей сфере», – сказал агент.

Но и на этом сага не подошла к концу. Позже появилась информация, что Бителло интересуется «Палмейрас», другой клуб из Бразилии. Различные СМИ сообщали, что «Палмейрас» готов воспользоваться сложностями переговоров «Динамо» с другими клубами и сделать свое предложение по Бителло.

Фото: fc-rostov.ru

Короткой строкой

«Краснодар» может покинуть уругваец Джованни Гонсалес. «Быки» приобретали защитника летом за немалую сумму – четыре миллиона евро и наверняка планировали его основным игроком обороны.

Но в итоге уругваец провел лишь один матч в старте за «Краснодар» в РПЛ и три – в Кубке России. Заметно, что Гонсалес проигрывает конкуренцию опытному Сергею Петрову.

На днях СМИ сообщали, что Джованни хочет покинуть РПЛ. Им интересуются бразильский «Сан-Паулу» и уругвайский «Пеньяроль».

«Динамо» планировало приобрести правого защитника «Лануса» Хуана Касереса. «Бело-голубые» отправили предложение аргентинскому клубу в четыре миллиона долларов. «Ланус», однако, отклонил предложение, посчитав его недостаточным.

Также «Динамо» предпринимает попытки купить Даниила Глебова у «Ростова». Как сообщал «Чемпионат» со ссылкой на источник, «бело-голубые» предлагают команде Валерия Карпина восемь миллионов евро за полузащитника. Причем пять из них будут выплачены сразу, а остальные три – в рассрочку и несколько траншей.

«Ростов» считает данное предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену. При этом руководство ростовского клуба обещало Глебову отпустить игрока в московский клуб», — сказал источник «Чемпионату».

Фото на анонсе: spartak.com