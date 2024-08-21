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За август девять татарстанцев тяжело отравились грибами
В этом году особо хорошая погода для произрастания грибов, поэтому все больше татарстанцев попадают в больницы с отравлениями грибами. Об этом в прямом эфире рассказала главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.
«За грибной сезон было 23 обращения, мы считаем с 1 августа по 21 августа. При этом 9 человек мы госпитализировали, у остальных не было подтверждено отравление грибами», – рассказала врач. В прошлом году за этот же период было всего десять обращений.
Из стационара седьмой городской больницы Казани выписали семь пациентов, еще двое продолжают лечение, у них положительный прогноз.
Алия Насибуллина рассказала, что последний летальный исход из-за отравления грибами в Татарстане был в 2017 году, остальных удавалось спасти, хотя отравления грибами крайне тяжелые, отметила она.
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