За аферы со страховками домов от пожара на 17 млн рублей судят двоих татарстанцев

В суд ушло дело двоих жителей Татарстана, обвиняемых сразу по двум статьям – «Покушение на мошенничество в особо крупном размере в сфере страхования» и «Мошенничество в крупном размере в сфере страхования, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что весной прошлого года 38-летний и 46-летний мужчины чтобы получить страховые выплаты инсценировали поджоги не менее пяти домов в Лаишевском районе республики и в Казани. В результате этого злоумышленники незаконно получили выплаты на 17 млн рублей.

По той же схеме злоумышленники пытались получить в другой страховой компании возмещение на сумму более 7,9 млн рублей. Однако сотрудники службы безопасности страховой компании выявили обман.

Вину признал только один, он помещен под домашний арест. Второго на время следствия отправили в СИЗО. Кроме того, арестованы принадлежащие обвиняемым автомобили и объекты недвижимости общей стоимостью более 17 млн рублей.

