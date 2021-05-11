За аферы с субсидиями Фонда кино казанский бизнесмен отправился в колонию

Вахитовский суд Казани вынес приговор гендиректору обанкротившейся фирмы «Киномаг+» Павлу Волкову. Его обвиняли в афере с субсидиями Фонда кино на 20 млн рублей.

В 2016 году Волков заключил контракт с ДК Мамадышского, Кукморского и Актанышского района, по которому был обязан поставить кинооборудование.

Однако вся техника была доставлена с нарушениями. Например, в Актанышском районе по документам оборудование привезли спустя пять дней с момента оплаты, на деле же его доставили через несколько месяцев. Кроме того, техника не соответствовала заявленным требованиям — вместо экрана для показа фильмов в 3D в доме культуры установили обычный баннерный, громкоговорители и колонки также не отвечали техзаданию.

Во время прений гособвинение запросило Волкову шесть лет колонии общего режима. Представитель потерпевших просил назначить ему максимально возможный срок — 10 лет. Свою вину бизнесмен полностью признал и обещал возместить ущерб пострадавшим.

Суд посчитал Волкова виновным в аферах и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим более 18 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за аферы с субсидиями Фонда кино судят казанского бизнесмена. Свою вину он полностью признал.