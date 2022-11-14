За 9 месяцев в Казани ввели 709 тыс. квадратных метров жилья

С января по сентябрь в Казани ввели в эксплуатацию 709,7 тыс. квадратных метров жилья, в том числе более 2 тыс. индивидуальных жилых домов. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

За 9 месяцев этого года объем работ по виду деятельности «строительство» в столице республики крупными и средними предприятиями превысил 49 млрд рублей – это на 39% выше уровня прошлого года.

«Значительная часть этих объемов приходится на жилищное строительство. Всего за отчетный период введено 709,7 тыс. квадратных метров жилья. Построено и сдано в эксплуатацию 6 тыс. 766 новых благоустроенных квартир и более 2 тыс. индивидуальных жилых домов», – рассказал Шакиров.

Согласно рейтинговой оценке среди крупных городов России, Казань также улучшила свои позиции по вводу жилья, переместившись с 4-го на 2-е место.