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Ру Тат
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5 октября 2021  09:38
Егор Никитин

За 9 месяцев более 1,1 тыс. казанских семей улучшили свои жилищные условия

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По итогам девяти месяцев 2021 года свыше 1,1 тыс. казанских семей смогли улучшить свои жилищные условия. За прошедшие пять лет эта цифра достигла 13 тыс. семей. Об этом на IХ сессии Казгордумы сообщил начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.

Он отметил, что улучшение жилищных условий граждан является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города. Для решения этой задачи в татарстанской столице воплощаются в жизнь республиканские и муниципальные программы. 

«За девять месяцев текущего года свои жилищные условия улучшили 1189 семей казанцев. Для этих целей из республиканского и федерального бюджетов привлекли около 1,6 млрд рублей», — отметил Шамсутдинов.

Он добавил, что одновременно в городе 2265 обманутых дольщиков получили возможность вселиться в квартиры бывших проблемных домов. Всего же за последние пять лет свои жилищные условия улучшили более 13 тыс. казанских семей.

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