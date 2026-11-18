В Татарстане за 9 месяцев 2026 года за нарушение антикоррупционного законодательства привлекли к ответственности 215 должностных лиц. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

По ее словам, за аналогичный период прошлого года в Татарстане привлекли к ответственности 223 коррупционера. Еще 9 человек были уволены по утрате доверия.

В этом году количество уволенных выросло до 16, отметила Равия Шрша.