На поддержку казанских бизнесменов за 9 месяцев направлено 35 млрд рублей

С января по сентябрь казанские предприниматели воспользовались федеральными и республиканскими мерами поддержки на общую сумму в 35 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров. По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку в Казани сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация.

Для постоянного мониторинга ситуации в марте был создан городской антикризисный штаб. С начала его работы состоялось более 70 встреч, которые охватили деятельность более 300 крупнейших организаций, осуществляющих деятельность в промышленной, торговой, развлекательной, сельскохозяйственной, строительной и других сферах, отметил Шакиров.

«В рамках федеральных и республиканских мер поддержки предприниматели получили около 35 млрд рублей. Федеральными мерами поддержки воспользовались 1 тыс. 997 субъектов МСП на общую сумму 33,7 млрд рублей, республиканскими мерами воспользовались 367 субъектов бизнеса на сумму 1,2 млрд рублей», – рассказал замруководителя исполкома.

Он напомнил, что в городе также работают муниципальные меры поддержки. Среди них – мораторий на штрафы, возможность бесплатной установки летних веранд для кафе и ресторанов, льготный режим муниципальных парковок, пролонгация платежей по аренде рекламных конструкций, а также отсрочка платежей за аренду муниципального имущества.