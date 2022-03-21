За 9 лет в Ямало-Ненецком автономном округе в 2,5 раза выросло число многодетных семей

За последние девять лет количество семей с тремя и более детьми в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилось в 2,5 раза, доложил Президенту РФ Владимиру Путину губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Руководитель региона отметил, что федеральные меры поддержки таким семьям стараются дополнительно усилить еще и региональными.

«Есть, конечно, огромные федеральные меры поддержки, материнский капитал. Стараемся где-то его усиливать региональными мерами поддержки. Как результат – количество растёт. Замечательные семьи, которые, безусловно, гордость нашего региона», – рассказал он на встрече с главой государства.

Артюхов также обратил внимание на специальную меру поддержки для детей, введенной в регионе, – подарок «Малышу Ямала». Это подарочная коробка, в которой собрано все самое необходимое для ухода за новорожденным ребенком в первые месяцы его жизни.

Артюхов также заострил внимание на проблеме младенческой смертности, которая была очень актуальна для округа многие годы, но в этом направлении была проделана огромная работа.

«И знаете, даже находились эксперты, которые приезжали и говорили, что у нас такая особенность территории. Огромное пространство: что-то в тундре происходит – вертолёт не всегда может успеть. Мы с этим категорически были несогласны. Провели большую работу, за каждым процентом снижения – большой труд медицинской системы, но мы вышли наконец-то на среднероссийские показатели», – подчеркнул губернатор.