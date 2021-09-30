За 8 месяцев число предпринимателей из РТ, вышедших на маркетплейсы, возросло в 4 раза

За 8 месяцев 2021 года число татарстанских продавцов, вышедших на маркетплейсы, выросло в 4 раза — по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Если за весь 2020 год на электронные торговые площадки пришел 3291 предприниматель из Татарстана, то с января по август 2021 года разместили свои товары на маркетплейсах 12573 республиканских продавца.

«Мы получаем цифры ежедневно, на сегодняшний день количество сейлеров из Татарстана увеличилось практически в 5 раз, — пояснил омбудсмен. — А суммарная доля татарстанских продавцов — среди всех сейлеров из ПФО, работающих на крупнейших электронных площадках, — составляет 19%. То есть каждый пятый сейлер из ПФО, выходящий сейчас на маркетплейс, — это представитель нашей республики».

Абдулганиев пояснил, что за 8 месяцев этого года татарстанские предприниматели продали товаров на 18,5 млрд рублей.

«Много это или мало? Примерно за такой же период бюджеты всех уровней республики покупают у малого бизнеса товары и услуги на эту сумму. А здесь только товары — подчеркнул спикер. — Это неплохая прибавка для нашего бизнеса. Результат мы уже видим».