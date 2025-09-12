За 8 месяцев 2025 года в бюджет республики поступило 440 млрд рублей

За восемь месяцев 2025 года в консолидированный бюджет республики поступило доходов в сумме 440 млрд рублей. Об этом на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам «Об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 2026–2028 годы» сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

«По оперативным данным, в консолидированный бюджет республики за восемь месяцев поступило доходов 440 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых – 380 млрд рублей. Несмотря на положительную динамику по доходам в целом, поступления по налогу на прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 5,3 млрд рублей. Прежде всего это связано с уменьшением поступлений от нефтяной отрасли», – отметил он.

Поступившие в бюджет доходы позволили своевременно выплатить заработную плату, проиндексировать социальные выплаты и пособия, оплатить коммунальные услуги бюджетных организаций, профинансировать Национальные проекты и продолжить реализацию инвестиционных программ, добавил Файзрахманов.

У Татарстана остаются резервы для наращивания доходов, в том числе с точки зрения налоговых поступлений, заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Поступления по доходам обеспечиваются во все уровни бюджета, но не в тех объемах, которые возможны. Так, мы видим ситуацию по налогу на прибыль. Наряду с предстоящими расходами, актуален вопрос покрытия дефицита бюджета. Главам администраций вместе с муниципалитетами следует продолжить мероприятия по мобилизации запланированных доходов, в том числе за счет сокращения налоговой задолженности», – поручил он.