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Общество 12 августа 2023 08:00

За 7 месяцев 2023 года в Татарстане диспансеризацию прошли больше 517 тыс. человек

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За семь месяцев текущего года диспансеризацию в Татарстане прошли 517 674 человек. Как отмечают в Минздраве РТ, эта цифра составляет 101,6% от текущего плана.

За этот же период 156 573 человек прошли профилактические медицинские осмотры (или 137,7 % от текущего плана 2023 года).

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения проводятся на базе 80 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В Минздраве также сообщают, что за семь месяцев в мобильных поликлиниках Татарстана осмотрено 18516 пациентов, в том числе 7692 в ходе диспансеризации. 1043 пациента направлены на госпитализацию.

Мобильные комплексы закреплены по зонам обслуживания муниципальных образований республики за четырьмя медицинскими организациями, расположенными в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске. Мобильные комплексы выезжают в 15 районов республики.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация являются одним из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #диспансеризация #Здоровье #медосмотры
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