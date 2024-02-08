«За 7 лет по нацпроекту благоустроено 22 сквера»: автобусный тур прибыл в Нижнекамск

Сегодня автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» приехал в Нижнекамск. По этому случаю в музыкальном колледже имени Салиха Сайдашева прошло пленарное заседание, где горожанам рассказали о достижениях страны, республики и района.

Спикерами стали министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Айдар Метшин и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Модератором встречи выступила депутат Госсовета Татарстана Римма Ратникова. Также в мероприятии приняли участие представители районного актива, руководители предприятий, организаций, подведомственных учреждений, предприниматели, депутаты.

В фойе музыкального колледжа была представлена фотовыставка, которая знакомила гостей с главными достижениями Татарстана.

Мидхат Шагиахметов отметил, что основная цель таких мероприятий рассказать, как реализуются нацпроекты в нашей стране, поведать о результатах и достижениях в районе, республике и стране.

«Мне всегда приятно приезжать в Нижнекамск. Мы видим, как город меняется в лучшую сторону, какие условия и возможности созданы для людей. Важно понимать, что национальные проекты — это то, что действительно стоит в приоритете развития нашей страны. Главная их цель — повышение качества жизни наших граждан. Ведь они измеряются не в количестве построенных объектов, проведенных мероприятий или километрах дорог, а когда человек ощущает это качество», — сказал глава экономического ведомства.

Руководитель района Рамиль Муллин подчеркнул, что реализация национальных проектов оказала большое влияние на развитие Нижнекамска.

«Одно из самых актуальных направлений в нашем городе — социальная инфраструктура. Это образование, здравоохранение, культура, демография. Это все те объекты, с которыми человек сталкивается каждый день. В прошлом году в Нижнекамске ремонтировались школы, больницы, дороги, социальные учреждения. Мы и дальше в этом направлении будем двигаться, стараться максимально принимать участие в различных проектах, делая наш город и район интересными для жизни», — отметил чиновник.

Айдар Метшин обратился к нижнекамцам и призвал их быть инициативными и активными.

«Национальные проекты и различные программы формируются на основе инициатив и предложений людей. И то, что мы реализуем сегодня на федеральном и республиканском уровне, построено на основе обращений и обратной связи населения. Встречи с населением — это продолжение разговора, тех встречных инициатив, которые мы, анализируя, превращаем в новые программы и проекты», — отметил он и подчеркнул, что нацпроекты будут действовать по поручению Президента Владимира Путина до 2030 года.

Напомним, национальные проекты были запущены в 2019 году. В Нижнекамском муниципальном районе сейчас ведется работа по 14 направлениям. Благодаря федеральным и региональным программам, поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, промышленных предприятий в 2023 году реализованы строительные и ремонтные программы на общую сумму более 8,3 млрд рублей.

Так, по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году на базе Камскополянской средней школы №1 создан центр образования «Точка роста». В рамках программы капитального ремонта образовательных организаций из бюджета Татарстана для обновления школы №19 и гимназии №2 выделено 672,3 млн рублей. Кроме того, на капремонт пищеблоков 5 общеобразовательных организаций выделено 54 млн рублей.

В гимназиях №25 и 32 отремонтировали санитарные узлы, в 5 школах провели ремонт отдельных кабинетов. «Сибур» профинансировал приобретение мебели и оборудования кабинета химии в школе №19. За счёт муниципалитета прошло благоустройство гимназии №2, закуплено оборудование для школы №19. Кроме того, проведено обустройство санитарных узлов в 9 школах, отремонтирована кровля в 2 учреждениях, получено 1306 ноутбуков для учителей.

В 2023 году Нижнекамский индустриальный техникум и Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева стали победителями федерального проекта «Профессионалитет» и привлекли из федерального бюджета по 100 млн рублей.

Также благодаря национальному проекту «Культура» преобразилось здание Детской художественной школы №1. На ее обновление было выделено 39,94 млн рублей. На сегодня здесь обучаются 818 учеников. 15 ее выпускников в этом учебном году поступили в вузы и ссузы художественной направленности.

В конце 2022 года завершился капитальный ремонт Театра юного зрителя на сумму почти 353 млн рублей в рамках того же нацпроекта. За прошлый год в ТЮЗе прошло 96 спектаклей, которые посетили более 20 тыс. человек. При театре действуют театральные студии, в которых занимаются дети в возрасте от 7 лет до 18 лет.

Благодаря поддержке Раиса РТ и поддержке ПАО «Сибур» принято решение о создании нового креативного кластера в Нижнекамске. Центр креативных индустрий «База» отремонтирован за 311 млн рублей.

В селе Шереметьевка в рамках нацпроекта «Культура» появилась первая модельная библиотека. Шереметьевская сельская библиотека-филиал №9 победила в федеральном конкурсе, получив грант на сумму 5 млн рублей. На эти средства здание библиотеки модернизовали, её книжный фонд увеличен, появилась детская зона.

Продолжалась работа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках этого же нацпроекта в районе организовано большое количество акций по линии ЗАГС. Это торжественные церемонии имянаречения новорожденных, чествование юбиляров супружеской жизни, фестиваль «Нижнекамск — территория семейного счастья», торжественное вручение паспортов юным горожанам, грантовый проект «Родился ребенок — посади дерево!» и другие.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Нижнекамской детской районной больнице с перинатальным центром отремонтирован главный корпус, открылось приемно-диагностическое отделение, в здании молочной кухни были заменены сети горячего, холодного водоснабжения и отопления. На всё это потратили 254 млн рублей.

Кроме того, проведен 1-й этап капремонта Шереметьевской участковой больницы для амбулаторной помощи за 60 млн рублей, отремонтированы ФАПы сел Борок и Трудовой за 2,4 млн рублей. Также в прошлом году в селах Нижние Челны, Кулмакса и Нариман построены новые ФАПы на общую сумму более 25 млн рублей. Итого в 2023 году работы по капитальному ремонту и строительству проведены на сумму более 1 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2017 года на территории Нижнекамского района благоустроено 22 парка и сквера общей площадью более 100 га на сумму 1,345 млрд рублей. Только в 2023 году благоустроены первые очереди сквера Баки Урманче за почти 71 млн рублей, Школьного бульвара за 79,6 млн рублей, сквера «Соенеч» в Камских Полянах за 10 млн рублей.

В 2024 году планируется выполнить работы по благоустройству 2 пешеходных променадов — по улицам Чулман за 75 млн рублей и Менделеева за почти 60 млн рублей. Также планируется благоустройство второй очереди сквера «Соенеч» в Камских Полянах за 10 млн рублей.

Пленарное заседание завершилось концертом Государственного ансамбля фольклорной музыки под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова, а также выступлением известного татарского певца Рустема Насибуллина.

Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» стартовал 15 января. До 1 марта автобус проедет 29 районов. Завтра он побывает в Арском районе.