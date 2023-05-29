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За 500 неоплаченных штрафов казанская фирма лишилась автомобиля
За долг в полмиллиона по штрафам казанская инвестиционная фирма осталась без машины, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Из-за неуплаты 514 штрафов у фирмы арестовали Peugeot Partner. Общая сумма долга составила 462 тысячи рублей.
Машину остановили автоинспекторы во время очередного рейда в городе. На месте представители организации оплачивать штраф отказались, в связи с чем судебный пристав арестовал авто и отправил его на хранение на штрафстоянку.
Помимо основной суммы штрафов, организации придется выплатить исполнительский сбор на сумму, почти 600 000 рублей.
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