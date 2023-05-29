За 500 неоплаченных штрафов казанская фирма лишилась автомобиля

За долг в полмиллиона по штрафам казанская инвестиционная фирма осталась без машины, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Из-за неуплаты 514 штрафов у фирмы арестовали Peugeot Partner. Общая сумма долга составила 462 тысячи рублей.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ

Машину остановили автоинспекторы во время очередного рейда в городе. На месте представители организации оплачивать штраф отказались, в связи с чем судебный пристав арестовал авто и отправил его на хранение на штрафстоянку.

Помимо основной суммы штрафов, организации придется выплатить исполнительский сбор на сумму, почти 600 000 рублей.