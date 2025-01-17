«За 5 млн освободят мужа»: в РТ завели дело на посредника, обещавшего передать взятку

Жительница Казани решила помочь своему супругу избежать уголовного наказания.

Мужчину обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении наркотиков. Его супруга решила передать взятку сотрудникам правоохранительных органов через посредника.

Женщина узнала у посредника, что за освобождение мужа ей необходимо отдать пять миллионов рублей.

Как стало известно «Татар-информу», в октябре прошлого года она отдала 1,3 млн рублей, которые посредник должен был передать полицейским.

«Следующая встреча с посредником случилась через месяц, тогда женщина попросила брата своего мужа передать еще миллион рублей», – сообщил «Татар-информу» источник.

На посредника, который обещал передать деньги сотрудникам правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу при исполнении через посредника или самому».