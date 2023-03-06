За 5 лет «Казэнерго» вложило в обновление теплосетей и котельных свыше 1 млрд рублей

В 2022 году акционерное общество «Казэнерго» завершило пятилетнюю инвестпрограмму. С учетом дополнительных работ предприятие за этот период вложило в поддержание теплосетей и котельных 1,05 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал генеральный директор компании Рустам Абдулхаков.

Он отметил, что «Казэнерго» является одной из крупных теплоснабжающих организаций города. Предприятие обеспечивает теплом 25% социально-значимых и жилых объектов, а также занимается эксплуатацией систем наружного освещения столицы.

«На сегодняшний день в обществе работает 1 084 человека. Средняя зарплата за 2022 год составила 40 300 рублей», — рассказал участникам совещания Абдулхаков.

По его словам, для обеспечения теплоснабжения предприятие использует 125 котельных и 348 километров тепловых сетей. Такой объем инфраструктуры требует постоянного поддержания и обновления основных фондов.

«В 2022 году мы завершили исполнение пятилетней инвестиционной программы предприятия на 966,9 млн рублей. За 5 лет выполнено 524 мероприятия по реконструкции котельных, ЦТП и тепловых сетей. Осуществлена замена 77 км теплосетей, реконструирована 31 котельная», — сообщил Абдулхаков.

Кроме того, для поддержания надежности теплоснабжения казанцев в 2019-2020 годах предприятие выполнило дополнительные работы на сумму более 80 млн рублей.

«Суммарный объем затрат на выполнение всех мероприятий за пять лет составил 1,05 млрд рублей», — заключил Рустам Абдулхаков.