Минпромторг анонсировал полную замену авиапарка в РФ на отечественные самолеты

В ближайшие годы в России отечественными самолетами заменят около 1 тыс. судов иностранного производства. Об этом директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина сообщила во время выступления на стажировке «Федеральная практика» в Ростове-на-Дону.

«Мы должны заместить больше 1 тыс. самолетов до 2030 года. Активными темпами сейчас наращиваются производственные мощности предприятий промышленности», – цитирует ее ТАСС.

Панина отметила, что практически 100% самолетов, которые собираются в РФ, на сегодняшний день состоят из компонентов отечественного производства.