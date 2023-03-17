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Минпромторг анонсировал полную замену авиапарка в РФ на отечественные самолеты
В ближайшие годы в России отечественными самолетами заменят около 1 тыс. судов иностранного производства. Об этом директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина сообщила во время выступления на стажировке «Федеральная практика» в Ростове-на-Дону.
«Мы должны заместить больше 1 тыс. самолетов до 2030 года. Активными темпами сейчас наращиваются производственные мощности предприятий промышленности», – цитирует ее ТАСС.
Панина отметила, что практически 100% самолетов, которые собираются в РФ, на сегодняшний день состоят из компонентов отечественного производства.
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