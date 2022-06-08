За 4 месяца этого года оборот розничной торговли в Татарстане превысил 381 млрд рублей

С января по апрель 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 381,7 млрд рублей, что на 49 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается на сайте Татарстанстата.

Согласно данным, индекс физического объема (ИФО) оборота розничной торговли в Татарстане за первые четыре месяца этого года составил 99,4% по отношению к прошлогодним показателям за этот период.

Оборот пищевых продуктов вместе с табачными изделиями за январь-апрель 2022 года в республике равняется 170,3 млрд рублей, что на 26 млрд больше, чем в январе-апреле 2021 года. ИФО оборота пищевых продуктов составил 101,4%.

Оборот непродовольственных товаров за указанный период в Татарстане увеличился на 35 млрд рублей по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями и составил 211,5 млрд рублей. Индекс физического объема оборота непродовольственных товаров за это же время оказался равен 98%.