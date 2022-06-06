За четыре месяца 2022 года профосмотр прошли 64 тыс. юных казанцев

За первые четыре месяца текущего года 64,4 тыс. детей и 8,9 тыс. взрослых казанцев прошли профилактический медосмотр. Всеобщей диспансеризацией населения оказались охвачены 25,6 тыс. жителей столицы. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Глава горздрава подчеркнул, что здоровье является важным условием роста благосостояния населения и формирования высокого качества жизни. По его словам, сегодня перед государством стоит непростая задача увеличения продолжительности жизни до 80 лет и более, а также продления периода активной жизнедеятельности граждан.

Для решения этих задач недостаточно только предоставлять высококачественную медпомощь: требуется активная профилактическая работа с населением и постоянная проработка вопросов, связанных со здоровым образом жизни.

«На решение этих задач направлены профилактические осмотры населения, всеобщая диспансеризация, а также углубленная диспансеризация. В 2021 году было осмотрено 30 834 человека в рамках профилактических осмотров взрослого населения», — сообщил Жаворонков.

Замминистра добавил, что по итогам прошлого года в рамках диспансеризации взрослого населения врачи осмотрели свыше 100 тыс. казанцев. Из них 33,4 тыс. направлены на второй этап диспансеризации.

«За четыре месяца 2022 года в рамках профилактических осмотров осмотрены 64,4 тыс. детей, 8,9 тыс. взрослых. Также в рамках всеобщей диспансеризации взрослого населения осмотрены 25,6 тыс. человек, по углубленной диспансеризации осмотрены 8,7 тыс. человек», — резюмировал Владимир Жаворонков.