За четыре года на кадастровый учет в Татарстане будет поставлено 108 водных объектов

В период с 2019 по 2022 год в Татарстане планируется поставить на кадастровый учет 108 водных объектов, установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Об этом сообщает сегодня Казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

«На территории республики более 15 тыс. водных объектов, протяженность водоохранных зон и прибрежных защитных полос которых составляет около 44 тыс. км. В настоящее время поставлены на государственный кадастровый учет как зоны с особыми условиями использования более 21,5 тыс. км, или около 48%, водоохранных зон и прибрежных защитных полос», – сказано в сообщении.

С 2013 года природоохранной прокуратурой в суд предъявлено 70 заявлений о постановке на государственный кадастровый учет региональных водных объектов, установлении границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Стоит отметить, что на территории республики расположены Куйбышевское водохранилище, протяженность границ которого составляет около 1400 км, а также Нижнекамское водохранилище — около 400 км.