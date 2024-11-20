За 4 года по нацпроекту «Демография» в РТ закупили спортоборудования на 214 млн рублей

За последние четыре года по национальному проекту «Демография» в Татарстан было привлечено более 214 млн рублей на закупку спортивного оборудования и инвентаря. Об этом сообщил журналистам начальник отдела подготовки спортивного резерва Минспорта РТ Айдар Кадыров.

«За последние четыре года мы привлекли в Татарстан по Нацпроекту на закупку оборудования и инвентаря для спортшкол вместе с республиканским софинансированием более 214 млн рублей. За это время мы оснастили 13 наших спортивных школ. Они пользуются большим спросом. Сейчас мы чаще покупаем индивидуальную экипировку, потому что большинство необходимых тренажеров были приобретены ещё в начале работы Национального проекта», - пояснил он.

Такой подход к экипировке спортсменов позволяет ребятам больше сконцентрироваться на спорте и тренироваться на самых современных и актуальных тренажёрах, добавил заместитель директора Казанского училища Олимпийского резерва по спортивной подготовке Дмитрий Хомяков.

«В начале года мы собираем заявки от спортсменов, что им необходимо для тренировок. В основном говорят об инвентаре, который используется на каждой тренировке. У каждого вида спорта своя специфика. К тому же это дорогостоящее удовольствие, не каждый юный спортсмен может себе это позволить. Но благодаря Национальному проекту они получают все необходимые условия», - заявил он.

Особенно приятно приезжать на крупные соревнования и видеть, что юные спортсмены из Татарстана используют такую же экипировку, как Олимпийские чемпионы и прославленные спортсмены, поделился Хомяков.

В случае, когда голова спортсмена не забита бытовыми вопросами, результат к нему приходит быстрее, уверен мастер спорта по тяжёлой атлетике, студент Казанской школы олимпийского резерва Иван Соболев.

«Оборудование, которое мы получаем здесь, оцениваю на пять из пяти. Всегда есть все необходимое. Так намного легче добиваться результатов, чувствуешь, что работает вся команда. Можно полностью сконцентрироваться на тренировках», - улыбнулся спортсмен.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.