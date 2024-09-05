За 3,5 года в России продали рекордное количество новых авто

В августе 2024 года в России продали 148,3 тыс. новых легковушек. Таких показателей по продажам не фиксировали последние 3,5 года, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Больше «машин из салона» было продано только в апреле 2021-го – 171,5 тыс. авто. Относительно июля текущего года показатель по продажам вырос на 9% (тогда продали 136,2 тыс. шт.). Причем за последний год объемы продаж выросли на 35% (в августе 2023-го – 109,8 тыс. шт.).

Четверть продаж приходится на машины марки LADA (38,6 тыс. шт.). Каждый восьмой – это китайский Haval (18,6 тыс. шт.), каждый девятый – Chery (16,5 тыс. шт.), каждый десятый – Geely (14,5 тыс. шт.), а каждый тринадцатый – Changan (11,4 тыс. шт.).