За 34 штрафа за нарушение ПДД у казанской фирмы арестовали Lexus

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

Во время очередного рейда приставы Казани арестовали Lexus столичной фирмы, которая не оплатила штрафы на общую сумму 62,5 тысячи рублей. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что на фирму было возбуждено 34 исполнительных производства по взысканию штрафов ГИБДД по РТ. Поскольку руководитель фирмы не погасил долги в срок, пристав арестовал премиальный автомобиль. Когда глава компании понял, что иномарку собираются отправить на спецстоянку, погасил долги полностью. Тем не менее, акт ареста был составлен. Автомобиль оставлен на хранение собственнику.

Сесть снова за руль Lexus станет возможным только после того, как деньги поступят на депозит отдела и пристав снимет арест.