За 31 декабря и 1 января на пожарах в Татарстане погибли два человека

За 31 декабря и 1 января на территории республики произошло 17 пожаров, на которых погибли 2 и пострадал 1 человек. Как отмечают в ГУ МЧС России по РТ, большинство пожаров произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожного обращения с огнем.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Так, 31 декабря 2023 года на трассе в Рыбно-Слободском районе при перекачке дизельного топлива из бака грузовика на мужчине вспыхнула одежда. Водитель получил термические ожоги 2-3 степени, его увезли в РКБ Казани.

Предварительно, причиной пожара стала неисправность систем узлов и механизмов грузовика.

В тот же день, 31 декабря в селе Зубаирово Актанышского района РТ загорелся одноэтажный бревенчатый дом и кирпичный пристрой к нему. Общая площадь пожара 80 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций нашли тела 47-летнего мужчины и 40-летней женщины.

Причина пожара устанавливается. Пока дознаватели отрабатывают две основные версии: неосторожность при курении или нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поскольку в доме был электроообогреватель.

Еще одно возгорание произошло накануне в Арске, где загорелась частная баня. В результате пострадала 73-летняя женщина, которая пыталась самостоятельно тушить пожар.

От госпитализации она отказалась. По данным ведомства, предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.