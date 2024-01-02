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За 31 декабря и 1 января на пожарах в Татарстане погибли два человека
За 31 декабря и 1 января на территории республики произошло 17 пожаров, на которых погибли 2 и пострадал 1 человек. Как отмечают в ГУ МЧС России по РТ, большинство пожаров произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожного обращения с огнем.
Так, 31 декабря 2023 года на трассе в Рыбно-Слободском районе при перекачке дизельного топлива из бака грузовика на мужчине вспыхнула одежда. Водитель получил термические ожоги 2-3 степени, его увезли в РКБ Казани.
Предварительно, причиной пожара стала неисправность систем узлов и механизмов грузовика.
В тот же день, 31 декабря в селе Зубаирово Актанышского района РТ загорелся одноэтажный бревенчатый дом и кирпичный пристрой к нему. Общая площадь пожара 80 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций нашли тела 47-летнего мужчины и 40-летней женщины.
Причина пожара устанавливается. Пока дознаватели отрабатывают две основные версии: неосторожность при курении или нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поскольку в доме был электроообогреватель.
Еще одно возгорание произошло накануне в Арске, где загорелась частная баня. В результате пострадала 73-летняя женщина, которая пыталась самостоятельно тушить пожар.
От госпитализации она отказалась. По данным ведомства, предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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