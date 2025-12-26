За 30 лет вредные выбросы в атмосферу снизились на 25,6 %

За последние 30 лет при росте ВРП в 3,1 раза в сопоставимых ценах выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 25,6 %, или на 143,8 тыс. тонн. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«Нефтегазохимическая республика вкладывает огромные инвестиции, мы видим уменьшение выбросов. Благополучие граждан – наша главная задача», – отметил он.

Также сброс загрязненных сточных вод в регионе уменьшился на 67,9 %. За последние восемь лет в природоохранные проекты в Татарстане вложено 106 миллиардов рублей, из них 74 млрд – средства предприятий.