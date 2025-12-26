news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 13:52

За 30 лет вредные выбросы в атмосферу снизились на 25,6 %

Читайте нас в
Телеграм

За последние 30 лет при росте ВРП в 3,1 раза в сопоставимых ценах выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 25,6 %, или на 143,8 тыс. тонн. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«Нефтегазохимическая республика вкладывает огромные инвестиции, мы видим уменьшение выбросов. Благополучие граждан – наша главная задача», – отметил он.

Также сброс загрязненных сточных вод в регионе уменьшился на 67,9 %. За последние восемь лет в природоохранные проекты в Татарстане вложено 106 миллиардов рублей, из них 74 млрд – средства предприятий.

#Александр Шадриков #воздух #промышленность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025