За 30 лет депутатами Госсовета РТ шести созывов принято более 2,6 тыс. законов

Тридцать лет назад, 30 марта 1995 года, состоялось первое заседание Государственного Совета первого созыва. Всего за 30 лет депутатами шести созывов было принято более 2,6 тыс. законов. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на восьмом заседании парламента.

«Сегодня мы отмечаем знаковую дату: 30 лет назад был сделан новый шаг в развитии татарстанского парламентаризма – образован и приступил к работе Государственный Совет республики первого созыва», – заявил он.

По словам Мухаметшина, система представительной власти, сложившаяся в Татарстане, насчитывает богатую, более чем вековую, историю. Так, 27 мая 1920 года был принят Декрет об образовании ТАССР, а уже 26 сентября в Казани состоялся первый Съезд Советов, который в пределах своей компетенции утверждал законы, осуществлял общее руководство республикой по вопросам политической и экономической деятельности, национальной, социально-культурной политики, административно-территориального устройства.

Председатель Госсовета отметил, что значимую роль в парламентской практике, накоплении опыта советского государственного строительства сыграл Верховный Совет ТАССР, действовавший на протяжении 11 созывов – с 1938 по 1990 год.

«Переломным моментом в развитии представительного народовластия принято считать состоявшиеся в марте 1990 года выборы в Верховный Совет ТАССР 12 созыва, которые впервые прошли на альтернативной основе. Именно этому молодому по меркам демократии парламенту было суждено принять целый ряд по-настоящему судьбоносных решений, которые не только отразились на жизни миллионов татарстанцев, но и повлияли на ход истории всего российского государства», – подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что народные депутаты Верховного совета 12-го созыва практически с чистого листа сформировали правовые основы современной государственности республики. «В многочисленных дискуссиях с участием общественных и политических сил и экспертного сообщества было найдено оптимальное решение, опирающееся на конституционно-договорную модель федеративных отношений. Сегодня можно с уверенностью сказать, что заложенный Верховным Советом правовой фундамент выступил надежной опорой нашего законодательного здания», – продолжил он.

Глава парламента заметил, что 30 лет работы Госсовета как преемника Верховного Совета стали периодом дальнейшего развития парламентской демократии, построения качественной правовой среды для социально-экономического развития республики, обеспечения достойных условий жизни татарстанцев, а также сохранения единства и согласия.