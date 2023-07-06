За 3 месяца татарстанцы подали более 21 тыс. заявлений на запись в первый класс

За три месяца с начала приема заявлений на запись в первый класс на портале госуслуг РТ татарстанцы подали более 21 тыс. электронных заявок. Об этом сообщает Минцифры РТ.

В ведомстве напоминают, что в 2023 году зачисление проходит в два этапа. С 30 марта по 30 июня зачисляются дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а также имеющие преимущественное право на зачисление.

С 6 июля по 5 сентября будет проходить второй этап подачи заявлений, предназначенный для детей из других районов. На данный момент подача заявлений через портал госуслуг РТ недоступна, оказание услуги возобновится 6 июля в 8 утра. Для подачи заявления через портал необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА.