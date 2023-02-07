За три года программы «Наш двор» от жителей Татарстана поступило более 41 тыс. обращений

С момента старта масштабной республиканской программы «Наш двор» татарстанцы направили более 41 тыс. обращений по ее работе. С каждым годом число вопросов снижается, что говорит о росте осведомленности жителей о целях программы. Об этом на брифинге рассказала журналистам директор фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина.

Она подчеркнула, что одним из ключевых принципов реализации программы «Наш двор» является живая связь с местными жителями. Именно они должны определять конкретные параметры обновления своего двора, чтобы опыт его дальнейшего использования был максимально позитивным.

Для этого было создано сразу четыре инструмента коммуникации: профильный сайт программы, горячая телефонная линия, чат в мессенджере WhatsApp и диалог в мессенджере Telegram.

«За три года по этим каналам поступило более 41 тыс. обращений. Из них 10 тыс. обращений пришли в 2022 году. Наибольшее число обращений было в 2020 году, в самом начале программы. Ежегодно показатель снижается. Это говорит о том, что жители получают все больше информации о работе программы и понимают ее намного лучше», — пояснила Зиннатуллина.

По ее словам, оперативность общения с жителями в рамках программы «Наш двор» вышла на новый уровень. «Среднее время ответа в социальных сетях составляет всего 25 минут. <…> За время работы программы ею было охвачено более 1 млн жителей, проведено 13 тыс. встреч за прошедшие три года», — заключила Наиля Зиннатуллина.