За 3 года по программе расселения из аварийных домов в новостройки переехали 733 казанца

По программе расселения из аварийного жилья в Казани за последние три года в новые квартиры переехали 733 человека. Часть домов расселят раньше плановых сроков благодаря поддержке Президента РТ. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления жилищной политики Казани Ренат Шамсутдинов.

Он отметил, что расселение аварийного жилья является одним из приоритетов казанских властей. Сейчас в городе выполняется программа переселения граждан на 2019-2023 годы. Под ее действие попадает 51 дом, в которых проживают более 1,4 тыс. человек.

«Общий объем финансирования программы составляет 974,9 млн рублей. За первые 3 года программы с 2019 по 2021 годы расселены 33 аварийных дома. Из этих домов в новое жилье переехали 733 человека, продолжается переселение оставшихся граждан», — отметил Шамсутдинов.

Он добавил, что два дома по улицам Стадионная и Патриса Лумумбы в Советском районе, а также 16 домов в Кировском районе должны были расселиться до 2025 года. Однако, благодаря решению Президента РТ, программа будет выполнена досрочно к 2023 году.

«В конце сентября это решение уже начало исполняться. 82 семьи уже получили ключи от нового жилья и начали переезд. Всего планируется расселить 681 жителя города», — отметил докладчик.

Он напомнил, что по условиям программы горожанам предоставляются новые благоустроенные квартиры с количеством комнат, равным аварийному жилью и площадью не меньше ранее занимаемой.

«Площадь новых квартир, созданных по современным стандартам, на 30-40% больше, чем у аварийного жилья», — резюмировал Ренат Шамсутдинов.