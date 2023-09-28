За 3 года 140 татарстанцев выиграли крупные призы от «Столото». Секреты победителей

Фото: пресс-служба «Столото»

С 2020 по 2022 год 71 житель Республики Татарстан, участвующий в государственных лотереях, распространяемых «Столото», стал лотерейным миллионером. Еще 69 счастливчиков выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. По данным «Столото», в 2022 году регион занял седьмую строчку рейтинга самых везучих субъектов РФ: совокупная сумма выигрышей участников лотерей от «Столото» из Татарстана составила 887 090 765 рублей против 796 396 105 рублей, выигранных участниками в 2021 году, и 637 433 120 — в 2020-м.

Удача в лотереях от «Столото» не покидает татарстанцев и в 2023 году. В мае этого года электромонтажник из Казани Антон Микушин выиграл 1 272 727 рублей. В июне инженер из Казани Виктор Мартазов стал победителем с денежным призом в размере 1 407 000 рублей. В июле 2023 года лотерейным миллионером оказался Сергей Романов из Набережных Челнов. Спешим поделиться его историей.

Проанализировал архив тиражей

Фото: пресс-служба «Столото»

Сергей Романов* по профессии инженер, работает начальником цеха на автомобильном заводе. Иногда после трудового дня он покупает лотерейные билеты в мобильном приложении «Столото». Так, в ходе вечернего 904-го тиража лотереи «Большое Спортлото» Сергей выиграл 3 000 000 рублей.

В этой лотерее минимальный гарантированный суперприз — 50 000 000 рублей. Чтобы его выиграть, нужно угадать 5 чисел в первом поле и 2 числа — во втором. До суперприза тиража Сергею не хватило всего одного числа. Он отгадал шесть чисел из семи.

При оформлении выигрыша в лотерейном центре «Столото» участник рассказал, что накануне выигрыша он за ужином проанализировал архив тиражей и составил собственную комбинацию «успеха».

— Через несколько минут после розыгрыша я зашел в личный кабинет «Столото» и увидел, что победил. Дух захватило от переполнявших эмоций. Побежал к жене со словами «Я выиграл 3 миллиона!», — говорит счастливчик. — Много планов на выигрыш, которые хочется реализовать, но пока еще думаем, на что потратим деньги.

В среднем в лотереях от «Столото» каждую неделю появляется около 20 новых лотерейных миллионеров из разных уголков России. Интервью и истории лотерейных победителей с крупными выигрышами можно найти на официальном сайте «Столото» в разделе «Победители». Оказавшись победителем, Сергей с еще большим интересом продолжит испытывать удачу в лотереях. Всем участникам тиражей он желает верить в успех.

Фото: пресс-служба «Столото»

— Играйте в «Спортлото» и выигрывайте! — подытожил Сергей в конце интервью.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

«ВГТЛ-2» (алгоритм определения выигрышей №14), коммерческое наименование — «Большое Спортлото», срок проведения — до 31.12.2029. Информацию об организаторе лотереи, о правилах ее проведения, о призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно узнать на сайте stoloto.ru или по тел. 8 900 555-00-55.

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* Фото публикуется с разрешения победителя.