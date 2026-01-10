За 2025 год в России за коррупцию осуждены более 11 тысяч человек

За 2025 год за коррупцию было осуждено более 11 тысяч человек. Большинство из них – свыше 7,7 тысяч – попались на получении или даче взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

За первые одиннадцать месяцев прошлого года суды рассмотрели 10,5 тысяч дел этой категории и вынесли обвинительные приговоры 11,3 тысячам фигурантов. Лишение свободы получили 2,4 тысячи человек, а многие взяткодатели, особенно по мелким суммам, отделались штрафами.

Среди пойманных на получении взяток чаще всего фигурировали работники госструктур, руководители организаций и предприниматели, а чаще всего коррупция встречалась при попытках решить вопросы в сфере образования.